Arbeiten - Fußgängerunterführung Salengro

Abriss der Fußgängerunterführung Salengro

Die Straßenbahn T7 wird im Zentrum der RN7 verkehren. Dazu ist es notwendig, die Fußgängerunterführung namens "Salengro" zu entfernen.

Woraus besteht die Arbeit?

Verschiedene Fußgängerunterführungen müssen entfernt werden, um die Durchfahrt der Straßenbahn T7 auf der RN7 zu ermöglichen. Die als "Salengro" bekannte Fußgängerunterführung muss abgerissen und zugeschüttet werden.

Der Abriss und die Verfüllung des Fußgängerüberwegs erfolgen in zwei Phasen.

Phase 1: Abriss auf der Westseite

Abriss auf der Westseite Phase 2: Abbruch auf der Ostseite

Wie lange werden sie halten?

Die Arbeiten beginnen am 29. Oktober und dauern bis Februar 2025.

Sie finden tagsüber (von 7 bis 20 Uhr) statt und sind am Wochenende nicht aktiv.

Welchen Unterschied macht das?

Für Fußgänger:

• Fußgängerwege sind in der Unterführung dauerhaft nicht mehr möglich. Es werden temporäre Luftpassagen eingerichtet, um die RN7 zu überqueren.

• Der Zugang zu Geschäften und nahe gelegenen Parkeinfahrten bleibt erhalten.

Für Autofahrer:

• Der Verkehr auf der RN7 wird umgestaltet, aber nicht umgeleitet.

• Die Roger Salengro Straße wird in Phase 1 eine Einbahnstraße sein.

• Einige Parkplätze werden während der Arbeiten vorübergehend entfernt.

Für Busse:

• Die Bushaltestelle "Centre commercial Rigolet" in Richtung Paris-Provinz wird beibehalten, aber in Phase 1 vorübergehend um einige Meter verlegt.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.