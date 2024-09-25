Werke - Flammarion Unterführung

Die Straßenbahn T7 wird im Zentrum der RN7 verkehren. Dazu ist es notwendig, die Fußgängerunterführung namens "Flammarion" zu entfernen.

Woraus besteht diese Arbeit?

Um den Verkehr der Straßenbahn zu ermöglichen, muss die Fußgängerunterführung "Flammarion" abgerissen und zugeschüttet werden. Nach der Abrissphase auf der Ostseite gehen die Arbeiten auf der Westseite weiter.

Wie lange werden sie halten?

Der Abriss der Unterführung Flammarion beginnt am 30. September und endet am 15. November 2024.

Welchen Unterschied macht das?

Für Fußgänger:

• In der Kontinuität von Phase 1 sind Fußgängerwege in der Unterführung nicht mehr möglich und dies dauerhaft. Nördlich und südlich der bestehenden Passage werden Umleitungen eingerichtet.

• Der Zugang zu Geschäften und nahe gelegenen Parkeinfahrten bleibt erhalten.

• Einige Fußgängerwege werden vorübergehend ausgesetzt.

Für Autofahrer:

• Der Verkehr auf der RN7 wird umgestaltet, aber nicht in beide Richtungen umgeleitet.

Zum Parken:

• Rund um die Fußgängerunterführung werden Parkplätze entfernt.

Für Busse:

• Die Bushaltestelle "Observatoire Camille Flammarion" in Richtung Paris-Provinz wird um einige Meter verlegt.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.