Die Vorbereitungsarbeiten an der RN7 haben begonnen

Veröffentlichungsdatum: 9. Februar 2023

Auf der RN7 wird die Straßenbahn in der Mitte der Straße fahren. Es ist daher notwendig, diesen Raum zu nutzen, um die Verlängerung der Straßenbahn zu bauen.

Um diesen Platz freizugeben und gleichzeitig den 2×2-spurigen Fahrzeugverkehr so weit wie möglich aufrechtzuerhalten, werden Unterführungen entfernt und Bäume, insbesondere über diesen Unterführungen, müssen gefällt werden.

Diese Baumfällungen begannen heute (9. Februar 2023) für einen Zeitraum von etwa 2 Tagen.

Eine zweite Schnittphase findet ab dem 20. Februar für einen Zeitraum von etwa einer Woche statt.