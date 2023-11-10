Arbeiten - Ausbau der Straßen RN7 - Paray-Vieille-Poste

Die Straßenverbreiterung auf der RN 7 geht weiter

Woraus besteht diese Arbeit?

Die Straßenarbeiten zielen darauf ab, die Fahrbahn der RN7 zu verbreitern, indem die Bürgersteige reduziert werden, um während der Arbeiten maximal 2x2 Fahrspuren zu erhalten.

Wo werden die Arbeiten durchgeführt und wie lange werden sie dauern?

• Etappe 1: Von der Avenue Jean Jaurès zur Rue des Pivoiines vom 2. Oktober bis 20. November 2023.

• Etappe 2: Von der Rue des Pivoiines zur Avenue Marcel Ouvrier vom 30. Oktober bis 22. Dezember 2023.

Was wird sich ändern?

• Für Fußgänger : Fußgängerwege werden in beide Richtungen beibehalten.

• Für Autofahrer : In Richtung Paris-Provinz wird der Verkehr auf einer Fahrspur geführt, wenn man sich der Baustelle nähert. Die Geschwindigkeit wird reduziert, um die Sicherheit der Arbeiter zu gewährleisten.

• Für das Parken : Bestehende Parkplätze werden für die Dauer der Arbeiten entfernt.