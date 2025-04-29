Arbeiten – Straßenunterführung Belle Étoile

Straßenunterführung "Belle Étoile"

Die Straßenbahn T7 wird im Zentrum der RN7 verkehren. Dazu ist es notwendig, die Straßenunterführung namens "Belle Étoile" zu entfernen.

Woraus besteht die Arbeit?

Im Rahmen der Vorbereitungsarbeiten für die Straßenbahn T7 müssen verschiedene Straßenunterführungen auf der RN7 entfernt werden, um den Verkehr der Straßenbahn zu ermöglichen. Dies gilt insbesondere für die Unterführung "Belle Etoile", die abgerissen wird. Im Rahmen dieses Abrisses wird ein Regenwassersammelbecken des Straßenbahnbahnsteigs errichtet. Außerdem werden Asbestsanierungsarbeiten durchgeführt. Der gesamte Abriss erfolgt in 2 Hauptphasen (der nördliche Teil, dann der südliche Teil der RN7).

Wie lange wird diese Arbeit dauern?

Die Arbeiten finden zwischen Mai und Dezember 2025 statt, ausgenommen Wochenenden. Phase 1: vom 12. Mai 2025 bis Ende August 2025 Phase 2: von September 2025 bis Ende Dezember 2025 Eine zweite Arbeitsinfo wird vor der zweiten Phase veröffentlicht.

Welchen Unterschied macht das?

• Für Fußgänger:

• Der Zugang zu Geschäften und nahe gelegenen Parkeinfahrten bleibt erhalten.

• Einige Fußgängerwege werden vorübergehend verlegt.

Für Autofahrer:

• Der Verkehr auf der RN7 wird in beide Richtungen umgestaltet und die Zufahrt zur Unterführung ist nicht mehr möglich.

• Die Kreuzung Belle Étoile wird während der gesamten Dauer der Arbeiten aufrechterhalten.

• Der Verkehr wird in der Nähe der Arbeiten vorübergehend auf 1 Fahrspur in jede Richtung umgestellt.

• Sackgasse der Avenue d'Alsace-Lorraine.

Zum Parken:

• Einige Parkplätze werden in der Nähe der Straßenunterführung vorübergehend entfernt.

Für öffentliche Verkehrsmittel:

• Die Bushaltestelle "Belle Etoile" wird für die Dauer der Arbeiten in beide Richtungen aufrechterhalten.