[NEUES DATUM] Die Arbeiten am Busbahnhof Corbeil-Essonnes beginnen am Montag, den 11. September

Arbeiten an der Endstation Corbeil-Essonnes – Zola

Seit Juni 2023 haben die Arbeiten am Busbahnhof Corbeil-Essonnes Zola begonnen, der die Endstation der Linie sein wird. Letztendlich wird die Endstation ein Ladepunkt für Busse sein und es den Fahrern auch ermöglichen, ihren Dienst zu starten/zu beenden.

Welche Arbeiten sind zu erledigen?

Die Arbeiten werden nun mit der Verlängerung der Bahnsteige des zukünftigen Bahnhofs Tzen 4 fortgesetzt, um die neuen zweigelenkigen Busse Tzen 4 von 24 Metern aufnehmen zu können. Auch die Bahnsteige des Bahnhofs Tzen 1 werden saniert.

Wann finden die Arbeiten statt?

Nach einer Neuorganisation des Arbeitsplans beginnt diese Arbeitsphase am Montag, den 11. September, für einen vorläufigen Zeitraum von anderthalb Monaten.

Welchen Unterschied macht das?

Die Haltestelle Gare de Corbeil-Essonnes wird für die Dauer der Arbeiten nicht bedient und die Buslinien haben folgende Endstationen:

Linien 301, 303 und 405: Endstation Unterpräfektur

Linie 401: Endstation General de Gaulle (Tarterêts)

Linie 402: Endstation Lycée Robert Doisneau (Tarterêts)

Der Fahrzeugverkehr auf der Rue Émile Zola und der Avenue Serge Dassault wird aufrechterhalten.