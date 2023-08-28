In Evry-Courcouronnes schreiten die Konzessionsarbeiten voran!

Veröffentlichungsdatum: 30. September 2020

Seit diesem Sommer haben die Konzessionsgesellschaften, deren Netze unter den zukünftigen Gleisen des Tzen 4 liegen, ihre Umleitung begonnen.

Im Gegenzug greifen sie ein, um diese Netze (Wasser, Strom, Gas, Telekommunikation usw.) zu verschieben, um die Businfrastruktur nicht zu stören: So wird im Falle eines Netzwartungseingriffs der Busverkehr nicht gestört.

In Evry-Courcouronnes wurden die GRDF-Netze zwischen den Bahnhöfen Temps des Cerises und Bras de Fer in den letzten Wochen verlegt.

Zurück in Bildern zur Realisierung der Arbeiten: