Entdecken Sie die Bauphasen des Tzen 4 - Die Konstruktion des Fahrgestells

Das Fahrgestell ist die Grundstruktur, auf der ein Fahrzeug aufgebaut ist. Es ist das Fundament, auf dem alle Elemente wie Motor, Karosserie und wesentliche Komponenten ruhen.

Der Einbau des Fahrgestells ist der Ausgangspunkt für die Herstellung der Tzen 4 Busse. Es ist so konzipiert, dass es eine perfekte Stabilität des gesamten Fahrzeugs ermöglicht.

Die Metallteile werden nach den Konstruktionsplänen geschnitten und geformt. Die Teile werden dann geschweißt und zum Chassis zusammengesetzt. Diese Etappe ist eine der spektakulärsten, denn hier nimmt der Bus Gestalt an.

Entdecken Sie exklusiv die ersten Bilder der Konstruktion des Busfahrgestells!