Entdecken Sie die Bauphasen des Tzen 4 – Kabelmontage

Die fortschrittliche Technologie der Tzen 4-Busse erfordert die Installation zahlreicher elektrischer Kabel für das ordnungsgemäße Funktionieren der Stromversorgung, des Informationsübertragungssystems, der elektronischen Komponenten oder der Informationsbildschirme und der Klimaanlage:

Kabelvorbereitung: Zunächst werden die Kabel ausgewählt und entsprechend ihrer Position im Bus auf die gewünschte Länge geschnitten.

Kabelführung: Sie werden dann dank Halterungen und Befestigungselementen durch das Buschassis installiert.

Anschluss: Sobald die Kabel an den vorgesehenen Stellen installiert sind, werden sie mit dem System verbunden, zu dem sie gehören (Bussteuerung, Helligkeit, Telekommunikation, Klimaanlage usw.).

Tests: Die Teams führen dann Tests durch, um die ordnungsgemäße Verbindung der Kabel und deren Betrieb zu überprüfen.

Finalisierung: Wenn die Tests schlüssig sind, schließen die Teams die Paneele, um die Kabel abzudecken.