Beginn der Infrastrukturarbeiten

Veröffentlichungsdatum: 2. Dezember 2022

Ab diesem Montag, 5. Dezember, beginnen die Infrastrukturarbeiten der zukünftigen Linie Tzen 4! Nach dem Missbrauch der Konzessionsnetze ist es nun Zeit für Infrastrukturarbeiten. Sie bestehen aus dem Bau neuer Fahrspuren für Busse oder der Sanierung bestehender Fahrspuren, der Modernisierung von Bahnhöfen und deren Zugänglichmachung für alle Fahrgäste (einschließlich Personen mit eingeschränkter Mobilität) oder der Einrichtung von Einrichtungen für Fußgänger und Fahrräder (z. B. Fahrradbügelplätze an jeder Station). Die neue Linie Tzen 4 wird auch Landschaftsgestaltungen ermöglichen, insbesondere auf der RN7 in Corbeil-Essonnes oder auf der Rue Pierre Brossolette in Ris-Orangis.

Die Arbeiten beginnen in Ris-Orangis, Evry-Courcouronnes und Corbeil-Essonnes. Eine Umleitungsstrecke wird auf dem Place du Moulin à Vent in Ris Orangis eingerichtet. Auch Buslinien werden umgeleitet

Für weitere Informationen konsultieren Sie bitte die Info Werke (Ris-Orangis -Moulin à Vent) und finden Sie alle Informationen zu Busumleitungen auf der TICE-Website.

Die Linie Tzen 4 wird die derzeitige Buslinie 402 zwischen Viry-Chatillon und Corbeil-Essonnes ersetzen, die derzeit überlastet ist. Es wird von den ersten zweigelenkigen und 100% elektrischen Bussen in der Île-de-France profitieren, die von 5 bis 1 Uhr morgens mit hoher Frequenz fahren werden (alle 5 Minuten während der Hauptverkehrszeit). Diese Busse sind für alle zugänglich und werden eine Kapazität von 140 Personen haben, verglichen mit 100 Personen in den aktuellen Bussen der 402. Der Tzen 4 bietet somit mehr Komfort für die Fahrgäste, aber auch mehr Zuverlässigkeit dank seiner speziellen Busspuren und seiner Priorität an Ampeln.

Darüber hinaus sind unsere lokalen Agenten – Stella und Madia – entlang der Route präsent und per E-Mail und Telefon erreichbar:

Madia:

[email protected]

06 34 33 54 06

Stella: