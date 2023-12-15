[INFO WERKE] Die Arbeiten in Ris-Orangis gehen weiter
Geänderter Verkehr zwischen der Avenue Jean Claude Rozan und der Rue de la Marie Blanche
Der Tzen 4 wird den Bus 402 zwischen "La Treille" in Viry-Chatillon und dem RER-Bahnhof Corbeil-Essonnes dank einer effizienteren Linie und geräumigerer und 100% elektrischer Busse ersetzen.
- Welche Arbeiten sind zu erledigen?
Die Arbeiten zur Anpassung des eigenen Geländes (Busspuren) an die zukünftigen Tzen 4-Busse mit einer Länge von 24 Metern werden fortgesetzt.
- Wann finden die Arbeiten statt?
Die Arbeiten finden von Januar bis Mai 2024 statt.
- Welchen Unterschied macht das?
- Der Verkehr zwischen der Avenue Jean Claude Rozan und der Rue Marie Blanche wird geändert und auf eine provisorische Fahrspur entlang der Residenz Ferme du Temple umgestellt;
- Die Kreuzungen zwischen der Rue Pierre Brossolette und der Avenue Jean Claude Rozan sowie der Rue Auguste Plat/Cimes bleiben während der Arbeiten geöffnet, abgesehen von einmaligen Eingriffen;
- Die Kreuzungen mit der Allée Eugène Mouchot und der Rue de la Marie Blanche werden gesperrt.