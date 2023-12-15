[INFO WERKE] Die Arbeiten in Ris-Orangis gehen weiter

Geänderter Verkehr zwischen der Avenue Jean Claude Rozan und der Rue de la Marie Blanche

Der Tzen 4 wird den Bus 402 zwischen "La Treille" in Viry-Chatillon und dem RER-Bahnhof Corbeil-Essonnes dank einer effizienteren Linie und geräumigerer und 100% elektrischer Busse ersetzen.