Neue LinieViry-Châtillon > Corbeil-Essonnes

[INFO WERKE] Die Arbeiten in Ris-Orangis gehen weiter

Geänderter Verkehr zwischen der Avenue Jean Claude Rozan und der Rue de la Marie Blanche

Der Tzen 4 wird den Bus 402 zwischen "La Treille" in Viry-Chatillon und dem RER-Bahnhof Corbeil-Essonnes dank einer effizienteren Linie und geräumigerer und 100% elektrischer Busse ersetzen.

  • Welche Arbeiten sind zu erledigen?
    Die Arbeiten zur Anpassung des eigenen Geländes (Busspuren) an die zukünftigen Tzen 4-Busse mit einer Länge von 24 Metern werden fortgesetzt.
  • Wann finden die Arbeiten statt?
    Die Arbeiten finden von Januar bis Mai 2024 statt.
  • Welchen Unterschied macht das?
    - Der Verkehr zwischen der Avenue Jean Claude Rozan und der Rue Marie Blanche wird geändert und auf eine provisorische Fahrspur entlang der Residenz Ferme du Temple umgestellt;
    - Die Kreuzungen zwischen der Rue Pierre Brossolette und der Avenue Jean Claude Rozan sowie der Rue Auguste Plat/Cimes bleiben während der Arbeiten geöffnet, abgesehen von einmaligen Eingriffen;
    - Die Kreuzungen mit der Allée Eugène Mouchot und der Rue de la Marie Blanche werden gesperrt.
