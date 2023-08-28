[Info Werke] Endstation La Treille in Viry-Chatillon

Veröffentlichungsdatum: 1. Juni 2023

Arbeiten an der Endstation La Treille

Die Station "La Treille" wird die Endstation der Linie Tzen 4 sein. Die Endstation ist keine Station wie jede andere, da sie eine Ladezone für Elektrobusse sein wird und es den Fahrern auch ermöglicht, ihren Dienst zu starten/zu beenden. Die Bauarbeiten für die technische Ausrüstung der Tzen 4 begannen im März 2023 in Viry-Chatillon.

Welche Arbeiten sind zu erledigen?

Die Anfang Juni beginnende Bauphase besteht aus dem Bau der Buswendezone, der Landschaftsgestaltung des Terminals sowie des Bahnsteigs der zukünftigen Station Tzen 4.

Wann finden die Arbeiten statt?

Diese Arbeiten beginnen am 5. Juni 2023 für einen vorläufigen Zeitraum von 5 Monaten.

Welchen Unterschied macht das?

Während dieser Phase werden der Mittelstreifen und die Avenue de la Grande Borne gebaut. Der Fahrzeugverkehr wird zwischen der Rue des Radars und der Avenue Victor Schoelcher aufrechterhalten. Um den Bau des zukünftigen Bahnhofs zu ermöglichen, wird sich der Verkehr auf der Avenue de la Grande Borne abwechseln.

Der Markt bleibt während der Arbeiten geöffnet und der Zugang wird aufrechterhalten. Einige Parkplätze müssen jedoch entfernt werden.