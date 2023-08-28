[Info Werke] Bahnhof Grigny Centre

Veröffentlichungsdatum: 10. Juli 2023

Arbeiten an der Route de Corbeil

Die Tzen 4 ist eine neue Hochleistungsbuslinie, die auf einem großen Teil ihrer Strecke auf einer eigenen Fahrspur (genannt "Clean Site") verkehrt. Sie ersetzt die Linie 402 auf 14 km zwischen "La Treille" in Viry-Chatillon und dem RER-Bahnhof Corbeil-Essonnes. Dieser neue Bus wird der erste 24 Meter lange und 100% elektrische Doppelgelenkbus in der Île-de-France sein. Die Infrastrukturarbeiten an Tzen 4 begannen im Dezember 2022.

Welche Arbeiten sind zu erledigen?

Während dieser ersten Phase der Arbeiten werden die Straßen der Route de Corbeil in der Nähe des Bahnhofs Grigny Centre saniert, um neue Gleise auf dem speziellen Gelände von Tzen 4 unterzubringen.

Wann finden die Arbeiten statt?

Diese Arbeiten beginnen am Montag, den 17. Juli 2023 für einen vorläufigen Zeitraum von 5 Monaten.

Welchen Unterschied macht das?

Während dieser Arbeiten wird die Corbeil-Straße in der Nähe des Bahnhofs Grigny Centre für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Umleitungen werden über den Chemin de Corbeil und die Avenue des Tuileries eingerichtet.

Die Corbeil-Straße wird für den Busverkehr reserviert sein. Temporäre Haltestellen der Station "Gare de Grigny Centre" werden entsprechend den verschiedenen Phasen dieser Arbeiten eingerichtet und verlegt.