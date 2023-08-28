Die Produktion der Tzen 4 Busse hat begonnen!

Veröffentlichungsdatum: 10. Mai 2023

Die ersten Prototypen des Tzen 4 Busses sind im Bau!

Die Serienbauphase hat kürzlich mit einer Baurate von einem Bus pro Woche begonnen. Der Bau eines Busses dauert mehrere Monate.

Zuerst wird das Chassis montiert, dann werden die ersten elektrischen Elemente eingebaut. Dann erfolgt die Installation der ersten Außenelemente. Die letzte Phase – vor der technischen Inspektion – ist der Einbau des gesamten Innenausbaus.

