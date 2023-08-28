Die Arbeiten am Bus Operations Center sind fast abgeschlossen!

Veröffentlichungsdatum: 12. April 2023

In den letzten Monaten wurden alle Rohbauarbeiten der Busbetriebszentrale abgeschlossen und weichen den zweiten Arbeiten.

Diese Arbeiten bestehen aus der Installation der letzten Netze wie Heizung oder Klimaanlage, der Fertigstellung von Farben oder der Installation von Annehmlichkeiten (Toiletten, Umkleideräume, Duschen ...) sowie der letzten Bepflanzung von Innen- und Außengrünflächen; einschließlich der zukünftigen Dachterrasse von 2000m2. Insgesamt wurden mehr als 40 verschiedene lokale Arten gepflanzt.

Die nächsten Schritte bestehen aus dem Bau der endgültigen Straßen (Parkplatz, Bus und Personal), der Installation von LED-Außenbeleuchtung, Geräten zum Aufladen von Elektrobussen und der Installation der Buswaschmaschine.

Die Fertigstellung der COB-Arbeiten ist für das zweite Quartal 2023 geplant.

Wozu dient das Bus Operations Center?