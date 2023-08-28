Eine neue Basis wird in Évry-Courcouronnes eingerichtet

Veröffentlichungsdatum: 13. April 2023

Sekundäre Wohnbasis von Évry-Courcouronnes

Die Tzen 4 ist eine neue Hochleistungsbuslinie, die auf einem großen Teil ihrer Strecke auf einer eigenen Spur verkehrt. Sie ersetzt die Linie 402 auf 14 km zwischen "La Treille" in Viry-Chatillon und dem RER-Bahnhof Corbeil-Essonnes. Dieser neue Bus wird der erste 24 Meter lange und 100% elektrische Doppelgelenkbus in der Île-de-France sein.

Die Infrastrukturarbeiten an Tzen 4 begannen im Dezember 2022. In Évry-Courcouronnes bestehen sie darin, die Busspuren für den Verkehr von Fahrzeugen mit einer Länge von 24 Metern (gegenüber derzeit 18 Metern) anzupassen.

Die derzeitigen Bushaltestellen der Linie 402 werden in den Bahnhof Tzen umgewandelt, der für alle (auch für Personen mit eingeschränkter Mobilität) zugänglich ist.

Welche Arbeiten sind zu erledigen?

Um die Arbeiten durchzuführen, wird in der Nähe der Avenue Paul Delouvrier ein Basisleben eingerichtet.

Die Installation der Basis findet ab Montag, 17. April 2023, statt. Diese wird bis Sommer 2024 genutzt.

Welchen Unterschied macht das?

Während der Arbeiten an Tzen 4 erreichen Baufahrzeuge die Basis über die Rue Michel Ange und den Boulevard des Champs Élysées. Diese Umläufe finden während der Arbeitszeiten (werktags und tagsüber) statt.

