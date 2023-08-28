Einrichtungen am nördlichen Endpunkt der Linie

Veröffentlichungsdatum: 15. März 2023

An der nördlichen Endstation der künftigen Linie Tzen 4 beginnen die Arbeiten. Sie zielen darauf ab, den derzeitigen Bahnhof La Treille umzugestalten, um ihn auf die Ankunft der neuen Busse vorzubereiten, die dort umkehren werden.

Darüber hinaus werden auch Einrichtungen gebaut, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Strecke unerlässlich sind: ein Betriebsraum, in dem die Fahrer ihren Dienst aufnehmen/erbringen können, und ein Umspannwerk zum Aufladen von Elektrobussen.

Um die endgültigen Entwicklungen zu lesen, konsultieren Sie unser Tzen 4-Planbuch!