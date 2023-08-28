[Info Werke] Endstation Bahnhof Corbeil-Essonnes – Zola

Veröffentlichungsdatum: 17. Juli 2023

Seit Juni 2023 haben die Arbeiten am Busbahnhof Corbeil-Essonnes Zola begonnen, der die Endstation der Linie Tzen 4 sein wird. Letztendlich wird das Terminal ein Ladepunkt für Busse sein und es den Fahrern auch ermöglichen, ihren Dienst zu starten/zu beenden.

Welche Arbeiten sind zu erledigen?

Die Arbeiten werden nun mit der Verlängerung der Bahnsteige des zukünftigen Bahnhofs Tzen 4 fortgesetzt, um die neuen zweigelenkigen Busse Tzen 4 von 24 Metern aufnehmen zu können.

Auch die Bahnsteige des Bahnhofs Tzen 1 werden saniert.

Wann finden die Arbeiten statt?

Diese Arbeitsphase beginnt am 24. Juli 2023 für einen vorläufigen Zeitraum von zwei Monaten.

Welchen Unterschied macht das?

Am Busbahnhof Corbeil-Essonnes Zola werden provisorische Haltestellen für die Linien 301, 303 und Tzen 1 eingerichtet (siehe Karte). Seit dem 10. Juli bedienen die Linien 401, 402 und 405 den Bahnhof Corbeil-Essonnes nicht mehr.

Der Fahrzeugverkehr auf der Rue Émile Zola und der Avenue Serge Dassault wird aufrechterhalten.

Weitere Informationen zu Busumleitungen auf der TICE-Website: bus-tice.com