[Busumleitung] Stadtzentrum von Évry-Courcouronnes

Veröffentlichungsdatum: 2. Juni 2023

Ab Montag, dem 5. Juni, werden alle Buslinien auf den Busspuren in der Innenstadt von Évry-Courcouronnes umgeleitet, mit Ausnahme der Linien 401 und 402. Verschiebungsstopps werden auf dem Boulevard des Champs-Élysées vorgeschlagen.

Diese Umleitungen mit einer vorläufigen Dauer von 6 Monaten ermöglichen die Sanierung des eigenen Standorts für die zukünftige Tzen-4-Linie.

Darüber hinaus führt die Agglomeration Grand Paris Sud Arbeiten im Agora-Sektor durch.

Weitere Informationen auf der Website des Tice: www.bus-tice.fr