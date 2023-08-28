Info Travaux: Arbeiten an der Route de Corbeil

Veröffentlichungsdatum: 2. März 2023

Arbeiten an der Route de Corbeil

Die Infrastrukturarbeiten an Tzen 4 begannen im Dezember 2022. Dazu gehören die Schaffung eigener Busspuren und die Anpassung bestehender Busbahnhöfe und Fahrspuren. Außerdem werden Einrichtungen für Fahrräder und Fußgänger sowie die Landschaftsgestaltung durchgeführt. Um genügend Platz für diese Entwicklungen zu haben, müssen vor dem Bahnhof Grigny-Centre Bäume gefällt werden.

Welche Arbeiten sind zu erledigen?

10 Bäume werden auf der Straße nach Corbeil gefällt; in der Nähe des Bahnhofs Grigny Centre.

Das Fällen von Bäumen ist auf die strikte Notwendigkeit der Busanlagen beschränkt und findet außerhalb der Nistzeiten der Vögel statt.

Es werden Bäume gepflanzt, mit einer positiven Bilanz vor dem Bahnhof Grigny-Centre.

Wann finden die Arbeiten statt?

Diese Arbeiten dauern 2 Tage und finden ab Montag, den 6. März statt.

Welchen Unterschied macht das?

Während dieser Arbeiten wird der Verkehr aufrechterhalten, ebenso wie der Verkehr auf der Linie 402. Auf der Corbeil-Straße wird eine punktuelle Reduzierung der Fahrspuren in beide Richtungen eingerichtet. Darüber hinaus wird für einen begrenzten Zeitraum ein Teil des Rings des Kreisverkehrs gesperrt.

