Ein Projekt, das an das Verkehrsnetz angeschlossen ist
Veröffentlicht am
Veröffentlichungsdatum: 28. März 2023
Die Buslinie Tzen 4 wurde für die täglichen Mobilitätsbedürfnisse entwickelt und wird dank zahlreicher Verbindungen an das Verkehrsnetz der Ile-de-France angeschlossen.
Die RER D erreichen Sie bequem an den Bahnhöfen Grigny Centre, Orangis-Bois de l'Épine, Évry-Courcouronnes, Bras de Fer und Corbeil-Essonnes.
Der Tzen 4 wird es auch ermöglichen, die zukünftige Straßenbahn T12 zu nehmen, um ihre Reise in Richtung Massy oder Évry-Courcouronnes fortzusetzen.
Darüber hinaus wird es auch die Verbindungen zu den vielen lokalen Buslinien erleichtern.
