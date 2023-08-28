Ein Projekt, das an das Verkehrsnetz angeschlossen ist

Veröffentlichungsdatum: 28. März 2023

Die Buslinie Tzen 4 wurde für die täglichen Mobilitätsbedürfnisse entwickelt und wird dank zahlreicher Verbindungen an das Verkehrsnetz der Ile-de-France angeschlossen.

Die RER D erreichen Sie bequem an den Bahnhöfen Grigny Centre, Orangis-Bois de l'Épine, Évry-Courcouronnes, Bras de Fer und Corbeil-Essonnes.

Der Tzen 4 wird es auch ermöglichen, die zukünftige Straßenbahn T12 zu nehmen, um ihre Reise in Richtung Massy oder Évry-Courcouronnes fortzusetzen.

Darüber hinaus wird es auch die Verbindungen zu den vielen lokalen Buslinien erleichtern.

Weitere Informationen finden Sie in der Projektbroschüre.