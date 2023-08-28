[VERKEHR] Die Bushaltestelle Gare de Ris-Orangis Bois de l'Épine wird nicht bedient

Veröffentlichungsdatum: 3. März 2023

🚍⚠ Um den Bau der zukünftigen Linie Tzen 4 zu ermöglichen, sind die Arbeiten am Bahnhof Ris-Orangis Bois de l'Épine im Gange. Sie führen zu Umleitungen der Busse 402,404,405,406,413 und 418 bis Ende September 2023.

Die Haltestellen der Linien 402, 404, 406, 413 und 418 werden auf den Parkplatz des Bahnhofs in der Avenue de la Résistance verlegt.

Die Linie 405 wird auf die Avenue de l'Aunette umgeleitet.

👉 Die Einzelheiten dieser Abweichungen finden Sie auf der TICE-Website: www.bus-tice.com