Die Zukunft der Linie 402

Veröffentlichungsdatum: 30. März 2023

Das Projekt Tzen 4 zielt darauf ab, die derzeitige Linie 402 zwischen Viry-Chatillon (la Treille) und dem Bahnhof Corbeil-Essonnes zu ersetzen. Für die Teile südlich und nördlich der Linie 402 werden die Linien 402 und 402S mit Tzen 4 verbunden.

Für den nördlichen Teil bedient die Linie 420 seit 2016 den Bahnhof Epinay-sur-Orge zum Bahnhof Grigny-Centre

Für den südlichen Abschnitt wird die Linie 402 S (Name noch nicht endgültig) die Linie 402 zwischen dem Bahnhof Corbeil-Essonnes und der Endstation David Douillet ersetzen

Île-de-France Mobilités verpflichtet sich, das gleiche Serviceniveau mit einer Frequenz von mindestens 10 Minuten während der Hauptverkehrszeiten und 15 Minuten außerhalb der Spitzenzeiten zu gewährleisten.