[Info Werke] Nachtarbeit am 9. und 10. Mai in Évry-Courcouronnes
Veröffentlicht am-
Aktualisiert am
Veröffentlichungsdatum: 4. Mai 2023
Um sich auf die Ankunft des Tzen 4 vorzubereiten, werden die Gleise des Busses 402 asphaltiert.
Um die Auswirkungen auf den Busverkehr so gering wie möglich zu halten, finden die Arbeiten am 9. und 10. Mai nachts (von 22 bis 6 Uhr) statt.
Der Verkehr auf der Linie 402 wird am 9. und 10. Mai ab 22 Uhr unterbrochen. Mehr Infos zu www.bus-tice.com
Weitere Informationen finden Sie in den Job-Infos
Bitte entschuldigen Sie uns für die Unannehmlichkeiten und seien Sie versichert, dass wir bereit sind, Störungen Ihres täglichen Lebens so gering wie möglich zu halten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.