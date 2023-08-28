[Info Werke] Nachtarbeit am 9. und 10. Mai in Évry-Courcouronnes

Veröffentlichungsdatum: 4. Mai 2023

Um sich auf die Ankunft des Tzen 4 vorzubereiten, werden die Gleise des Busses 402 asphaltiert.

Um die Auswirkungen auf den Busverkehr so gering wie möglich zu halten, finden die Arbeiten am 9. und 10. Mai nachts (von 22 bis 6 Uhr) statt.

Der Verkehr auf der Linie 402 wird am 9. und 10. Mai ab 22 Uhr unterbrochen. Mehr Infos zu www.bus-tice.com

