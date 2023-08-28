[INFO WERKE] Umleitungen auf der Straße von Grigny nach Ris-Orangis

Veröffentlichungsdatum: 7. April 2023

Arbeiten an der Straße nach Grigny

Die Infrastrukturarbeiten begannen im Dezember 2022. Sie dauern etwa ein Jahr und umfassen die Schaffung von Fahrspuren für Busse, Bahnhöfe und Einrichtungen für Fahrräder und Fußgänger.

Welche Arbeiten sind zu erledigen?

Nach den ersten Erdarbeiten vor dem Collège Albert Camus werden mehrere Bereiche der Grigny-Straße wieder gebaut. Es werden temporäre und endgültige Straßenverbesserungen, barrierefreie Bürgersteige und eine Plattform für den zukünftigen Tzen 4-Bus geschaffen. Auch der Vorplatz des Collège Albert Camus wird neu gestaltet.

Wann finden die Arbeiten statt?

An der Grigny-Straße beginnen die Arbeiten in den verschiedenen Bereichen am 10. April und dauern bis Ende des Jahres.

Welchen Unterschied macht das?

Von der Avenue des Tuileries bis zur Rue du Clos Langlet (siehe Plan Nr. 1)

Bis Oktober 2023 wird der Auto- und Busverkehr auf diesem Abschnitt von Grigny nach Ris-Orangis in eine Richtung geführt. Für die Verkehrsrichtung Ris-Orangis in Richtung Grigny werden Autofahrer und Buslinien über den Chemin du Clos Langlet und die Rue Copernic umgeleitet. Um den Verkehr und das Wenden der Busse 402 zu erleichtern, wird die Rue Copernic zwischen der Rue Teilhard de Chardin und der Avenue de Tuileries in eine Richtung verlaufen. Anfang April 2023 werden zwei provisorische Bushaltestellen eingerichtet.

Von der Rue du Chateau d'eau zur Rue de la Fontaine (siehe Plan Nr. 2)

Bis September 2023 ist dieser Abschnitt der Grigny-Straße für den Auto- und Busverkehr gesperrt. Ab dem 10. April 2023 wird die Buslinie 402 über die Rue de Château d'Eau in beide Richtungen umgeleitet. Auf Höhe dieser Straße wurden Ende 2022 drei provisorische Bushaltestellen eingerichtet. Zwei von drei Händlerzugängen werden für den Zugang zum Marktplatz beibehalten. Während dieser Arbeiten wird die Kreuzung zwischen der Route de Grigny und der Rue de la Fontaine gelegentlich für den Verkehr gesperrt.

Der Zugang zu den Häusern nördlich der Route de Grigny kann von der Rue de la Fontaine und Sent de la Tête Noire erfolgen, um die Rue Jean Jaurès zu erreichen.

Darüber hinaus kann die Zufahrt zu den Parkplätzen entlang der Route de Grigny während der Arbeiten geändert werden.

Weitere Informationen finden Sie in den Arbeitsinfos.

Weitere Informationen zu Busumleitungen auf der TICE-Website: bus-tice.com