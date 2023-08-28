Erhalten Sie die Standortinformationen per SMS!

Veröffentlichungsdatum: 9. Juni 2023

Damit Sie über die Arbeiten in Ihrer Nähe auf dem Laufenden bleiben, stellt das Projektteam von Tzen 4 eine einfache und praktische Lösung bereit.

Das Versenden von Informationen per SMS ermöglicht es Ihnen, Benachrichtigungen über Baustellen zu erhalten und Sie über das Start- und Enddatum der Arbeiten, mögliche Abweichungen und wichtige Informationen auf dem Laufenden zu halten.

Die Registrierung ist einfach und kostenlos. Füllen Sie einfach das Anmeldeformular mit Ihrer Handynummer aus. Wir senden Ihnen die Informationen dann direkt an Ihr Telefon.