Werksinfo | Baumfällungen am Rande der beiden Parks von Évry-Courcouronnes

Veröffentlichungsdatum: 9. März 2023

Arbeiten am Rande der beiden Parks

Die Infrastrukturarbeiten an Tzen 4 begannen im Dezember 2022. In Évry-Courcouronnes bestehen sie insbesondere darin, die Busspuren und Stationen an 24-Meter-Busse anzupassen (gegenüber derzeit 18 Metern).

Um genügend Platz für diese Entwicklungen zu haben, müssen Bäume in der Nähe der Station "Lisière des Deux Parcs" gefällt werden.

Welche Arbeiten sind zu erledigen?

Zwei Bäume werden auf der Allée de la Commune in der Nähe der Haltestelle "Lisière des Deux Parcs" gefällt.

Das Fällen von Bäumen beschränkt sich auf die strikte Notwendigkeit der Busanlagen. Die Arbeitsorganisation wurde angepasst, um die Kürzungen zu begrenzen. Darüber hinaus erfolgt der Schnitt außerhalb der Brutzeiten der Vögel.

Für jeden gefällten Baum wird mindestens ein Baum entlang der Tzen-Linie 4 neu gepflanzt.

Wann finden die Arbeiten statt?

Die Baumfällungen finden am 13. März für einen Zeitraum von ca. 2 Tagen statt.

Welchen Unterschied macht das?

Während dieser Arbeiten wird der Busverkehr aufrechterhalten, wobei ein Wechselverkehr eingerichtet wird.

