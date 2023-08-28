Entdecken Sie das zukünftige Busdepot in Bildern
Veröffentlichungsdatum: 30. Dezember 2019
Das zukünftige Busdepot Tzen 4, das auf dem ehemaligen Logistikgelände Norbert-Dentressangle in Corbeil-Essonnes errichtet wurde, wird das Parken, Reinigen und Warten von Bussen ermöglichen.
Île-de-France Mobilités verfolgt einen Ansatz mit hoher Umweltqualität, der Folgendes ermöglicht:
- 40 % weniger Energieverbrauch als gesetzliche Standards
- Begrünung von 20% des Geländes
- die Schaffung eines Rückhaltebeckens und das Recycling von Wasser
Eine erste Arbeitsphase begann im April 2019. Ziel war es, die bestehenden Gebäude abzureißen, um den Bau des zukünftigen Busdepots vorzubereiten.