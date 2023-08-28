Entdecken Sie das zukünftige Busdepot in Bildern

Veröffentlichungsdatum: 30. Dezember 2019

Das zukünftige Busdepot Tzen 4, das auf dem ehemaligen Logistikgelände Norbert-Dentressangle in Corbeil-Essonnes errichtet wurde, wird das Parken, Reinigen und Warten von Bussen ermöglichen.

Île-de-France Mobilités verfolgt einen Ansatz mit hoher Umweltqualität, der Folgendes ermöglicht:

40 % weniger Energieverbrauch als gesetzliche Standards

Begrünung von 20% des Geländes

die Schaffung eines Rückhaltebeckens und das Recycling von Wasser

Eine erste Arbeitsphase begann im April 2019. Ziel war es, die bestehenden Gebäude abzureißen, um den Bau des zukünftigen Busdepots vorzubereiten.