Entdecken Sie die zukünftigen Busse von Tzen 4!

Veröffentlichungsdatum: 13. Oktober 2021

Île-de-France Mobilités, die Verkehrsbehörde der Region Île-de-France, hat das Angebot des Konsortiums VAN HOOL / KIEPE ELECTRIC GmbH / ALSTOM TRANSPORT SA für den Bau der neuen Tzen 4-Busse ausgewählt. Diese von der Ausschreibungskommission bestätigte Wahl wurde am 11. Oktober 2021 dem Verwaltungsrat von Île-de-France Mobilités vorgelegt.

Die Tzen 4-Busse, die ersten 100 % elektrischen 24-Meter-Busse der Île-de-France, spiegeln die ehrgeizige Politik der nachhaltigen Entwicklung von Île-de-France Mobilités wider. Sie können jeweils nicht weniger als 140 Fahrgäste befördern (im Vergleich zu etwa 70 für einen Standardbus und 100 für einen Gelenkbus, wie die aktuellen Busse der Linie 402). Sie bieten optimale Bedingungen für Komfort und Modernität: Raum, Licht, Klimaanlage, Videoüberwachung, visuelle und akustische Fahrgastinformationen in Echtzeit.

Diese Busse werden dank ihrer breiten Schiebetüren und des integrierten Niederflurbodens, der das Ein- und Aussteigen der Fahrgäste am Bahnhof sowie den Verkehr in den Bussen erleichtert, für Personen mit eingeschränkter Mobilität (PRM) vollständig zugänglich sein.

Diese innovativen und zu 100 % elektrischen Fahrzeuge spiegeln die ehrgeizige Politik der nachhaltigen Entwicklung von Île-de-France Mobilités wider, indem sie die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel fördern und den Fahrgästen mehr Komfort bieten und gleichzeitig die Entwicklung der Gebiete unterstützen.

Wussten Sie schon? Die Busse Tzen 5 (Paris <> Choisy-le-Roi) werden das gleiche Design haben.

Bildnachweis: ©Ile-de-France Mobilités