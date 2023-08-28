Beginn der Arbeiten in Évry-Courcouronnes

Veröffentlichungsdatum: 30. Dezember 2022

Beginn der Arbeiten an Tzen 4

Die Infrastrukturarbeiten beginnen in Évry-Courcouronnes, dauern ein Jahr und bestehen aus der Sanierung der derzeitigen Gleise und Stationen des Busses 402, um die zukünftigen größeren Tzen 4-Busse unterzubringen, und der Durchführung von Verbesserungen für Fahrräder.

Welche Arbeiten sind zu erledigen?

Auf den Busspuren der aktuellen Linie 402 werden Erdarbeiten durchgeführt. Diese Erdarbeiten werden es ermöglichen, die für den Betrieb von Tzen 4 erforderlichen unterirdischen Netze zu installieren.

Wann finden die Arbeiten statt?

Die Arbeiten beginnen in der Woche vom 9. Januar 2023.

Welchen Unterschied macht das?

Während dieser Arbeiten bleiben die Zufahrten und Parkplätze des Place Jean Cocteau erhalten. Ein Teil der Jean-Renoir-Straße ist für den Fahrzeugverkehr gesperrt und seit Anfang Dezember ist eine Umleitungsstrecke eingerichtet (siehe Karte auf der Rückseite). Der Zugang für Anwohner und Fußgänger bleibt erhalten.

Der Verkehr des Busses 402 wird beibehalten, mit einer Umleitungsstrecke und einer Verlegung der Haltestellen Jean Renoir