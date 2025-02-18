Die neue Nummerierung Ihrer Busse ist wirksam

Seit dem 6. Januar hat sich die Nummerierung Ihrer 402-Leitung geändert. Die Linie 402 wird in 4206 umbenannt und die Linie 4242 ersetzt die alte 402S, um Coudray-Montceauxmit dem Bahnhof Bras de Fer zu verbinden.

• Warum diese Änderung?

Das Busnetz in der Île-de-France umfasst fast 1.900 Linien , davon 1.500 in den äußeren Vororten . Die Nummerierung bis Ende 2024 hat jedoch zu vielen Duplikaten geführt, wobei mehrere Leitungen dieselbe Nummer tragen.

Da Fahrplan- und Routensuchtools regional konzipiert sind, kann es schwierig sein, schnell die richtige Linie zu finden. Zum Beispiel hatten 13 verschiedene Linien die Nummer 10 !

• Schon gewusst?

Auf dem Gebiet von Evry Centre Essonne beginnen alle Buslinien jetzt mit 42.!