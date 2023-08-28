Händlerarbeiten in Bildern

Veröffentlichungsdatum: 28. Oktober 2021

Seit Sommer 2020 führen die Konzessionäre zwischen Grigny und Corbeil-Essonnes die Umleitung ihres unterirdischen Netzes entlang der zukünftigen Linie Tzen 4 durch.

Im Laufe der Monate greifen die verschiedenen Konzessionäre (Dalkia, GRDF, GRT Gaz, ENEDIS, Orange oder Régie de l'Eau Grand Paris) abwechselnd ein, um ihr Netz zu verlegen und den Platz unter den zukünftigen Gleisen von Tzen 4 freizugeben.

Langfristig wird dies den Verkehr der Strecke bei Wartungsarbeiten an diesen Netzen nicht behindern.

Die Konzessionsarbeiten dauern bis Anfang 2022.

Anschließend können die Arbeiten zum Bau der Streckeninfrastruktur beginnen. Diese Arbeiten bestehen aus dem Bau von Busspuren, der Sanierung bestehender Gleise für größere Tzen-4-Busse (24 Meter gegenüber 18 Metern für die aktuellen Busse der Linie 402), der Entwicklung von Stationen und der Landschaftsgestaltung.