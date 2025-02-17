Inbetriebnahme der Anlagen an den Stationen "La Mare à Pilatre" und "Auguste Plat" in Ris-Orangis
Von nun an sind die Resorts Auguste Plat und La Mare à Pilatre in Ris-Orangis mit neuen Annehmlichkeiten ausgestattet, um Ihren Komfort und Ihr Erlebnis im Resort zu verbessern.
Sie können jetzt Folgendes genießen:
• Fahrkartenautomaten zum einfachen Kauf oder Aufladen Ihrer Transport tickets;
• Fahrgastinformationsbildschirme , um die Ankunft Ihrer Busse in Echtzeit zu verfolgen;
• Verschiedene Einrichtungen : Docküberdachungen, Bänke, akustische Durchsagen;
• Stationen, die zu 100 % für Personen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich sind;
• Installation von Kameras an jeder Station.
Mit diesen neuen Einrichtungen setzen wir unser Engagement fort, Ihnen einen immer optimaleren, moderneren und effizienteren Service im Netzwerk zu bieten.