Folgen Sie uns auf Facebook!

Veröffentlichungsdatum: 7. März 2023

Die Arbeiten zum Bau des Tzen 4 beschleunigen sich in den Städten der Strecke. Um Sie so gut wie möglich über ihre Fortschritte zu informieren, haben die Teams von Ile-de-France Mobilités eine dem Projekt gewidmete Facebook-Seite online gestellt.

Es ermöglicht Ihnen, regelmäßig Informationen über aktuelle und zukünftige Arbeiten zu konsultieren, deren Fortschritt in Fotos zu sehen und das Projekt zu entdecken.

Eine Messenger-Box ist ebenfalls geöffnet, um das Live-Projektteam zu kontaktieren.

