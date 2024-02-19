[INFO WERKE] Die Arbeitsteams arbeiten an der Straße, rue de l'Internationale in Évry-Courcouronnes

Der Tzen 4 wird den Bus 402 zwischen "La Treille" in Viry-Chatillon und dem RER-Bahnhof Corbeil-Essonnes dank einer effizienteren Linie und geräumigerer und 100% elektrischer Busse ersetzen.

Welche Arbeiten sind zu erledigen?

Die Arbeiten zielen darauf ab, den Bau des eigenen Geländes fortzusetzen, auf dem der zukünftige Bus Tzen 4 auf Höhe der Rue de l'Internationale verkehren wird.

Welchen Unterschied macht das?

- Der Verkehr wird einspurig sein und in beide Richtungen mit der Installation einer Wechselampel aufrechterhalten;

- Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 30 km/h.