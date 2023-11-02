[INFO WERKE] Die Arbeiten an Tzen 4 werden in Évry-Courcouronnes fortgesetzt

Msgr. Romero Kurs

Der Tzen 4 wird den Bus 402 zwischen "La Treille" in Viry-Chatillon und dem RER-Bahnhof Corbeil-Essonnes dank einer effizienteren Linie und geräumigerer und 100% elektrischer Busse ersetzen.

Welche Arbeiten sind zu erledigen?

Die Arbeiten zur Anpassung des eigenen Geländes (Busspuren) an die zukünftigen Tzen 4-Busse mit einer Länge von 24 Metern werden fortgesetzt.

Wann finden die Arbeiten statt?

Die Arbeiten finden vom 6. bis 11. November 2023 statt. Sie finden nachts von 22 bis 5.30 Uhr statt.

Welchen Unterschied macht das?

Die Kreuzung des Geländes an der Kreuzung mit dem Cours Roméro wird für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Umleitungsrouten werden eingerichtet:

- von der Rue du Père André Jarlan, über den Boulevard François Mitterrand (D93A) und den Boulevard des Coquibus (D930) in beide Fahrtrichtungen;

- von der Rue Boissy d'Anglas über die Rue Simone Veil, den Boulevard de l'Yerres und die Rue Pierre Mauroy in eine Richtung.

Der Verkehr der Busse 401 und 402 wird aufrechterhalten.

Weitere Informationen finden Sie in den Informationen zu Aufträgen.