[INFO WERKE] Sperrung der Kreuzung zwischen der Route de Grigny und der Rue de la Fontaine in Ris-Orangis

Veröffentlichungsdatum: 21. August 2023

Sperrung der Kreuzungen zwischen der Rue de la Fontaine und der Route de Grigny

AbEnde August 2023 wird die Kreuzung zwischen der Route de Grigny und der Rue de la Fontaine tagsüber (von 8 bis 17 Uhr) füreinen vorläufigen Zeitraumvon 3Monaten gesperrt.

Darüber hinaus wird der Abschnitt der Rue de la Fontaine, der zum Place du Moulin à Vent führt, gesperrt. Die anderen Zugänge zum Place du Moulin à Vent bleiben erhalten.

Umleitungen werden eingerichtet.