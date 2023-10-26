Ein arbeitsreicher Tag für die Schüler des Lycée Robert Doisneau in Corbeil-Essonnes

Schüler des Robert-Doisneau-Gymnasiums während des Werkstattbesuchs

Letzte Woche nahmen die Schüler des Robert-Doisneau-Gymnasiums an einer Bildungsexkursion teil, bei der sie die verschiedenen Phasen der Herstellung des zukünftigen Tzen 4-Busses aus nächster Nähe beobachten konnten!

Dieser Schulbesuch, der von Van Hools Teams geleitet wurde, ermöglichte es ihnen auch, die Berufe zu entdecken, die für die Realisierung eines solchen Projekts erforderlich sind.