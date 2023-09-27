Entdecken Sie die Bauphasen von Tzen 4 – Innenarchitektur

Die Innenausstattung der Busse ist ein wichtiger Bauschritt. Ziel ist es, Funktionalität und Ästhetik zu kombinieren, um Reisenden einen komfortablen und ergonomischen Raum zu bieten.

- Durchdachtes Design: Das Layout des Busses wird zunächst unter Berücksichtigung der Nutzung der Fahrgäste und insbesondere der Art und Weise, wie sie im Bus verteilt sind, durchdacht

- Installation: Die verschiedenen Innenelemente wie Sitze, Plätze für Personen mit eingeschränkter Mobilität, Bodenbelag, Audio- und Bildsystem, Beleuchtung oder USB-Steckdosen werden gemäß den Konstruktionsplänen installiert.

- Qualitätskontrolle: Wie in jeder Phase unterliegt die Innenausstattung strengen Kontrollen, um die Einhaltung der Sicherheits- und Komfortstandards zu gewährleisten.