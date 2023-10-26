BUSWORLD: Die Teilnahme von Tzen 4 an der Veranstaltung

Der zukünftige Tzen-Bus wurde auf der Busworld vorgestellt, einer internationalen Messe, die mehr als 30 Länder und 40.000 Besucher zusammenbringt.

Die Gelegenheit, sein Aussehen, aber auch alle seine Besonderheiten zu enthüllen, einschließlich seines Ladesystems, eine Weltneuheit!

Der Tzen 4 ist auch der erste, der von diesen Bussen profitiert, sie werden dann für die Linie Tzen 5 eingesetzt. Es ist mit modernen Geräten ausgestattet: Informationsbildschirme, energieeffiziente Klimaanlage, hohe Helligkeit und erhöhte Sicherheit.