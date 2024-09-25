Einrichtungen für die Artenvielfalt entlang der Route

Die zukünftige Route von Tzen 4 umfasst eine Landschaftsgestaltung, die die lokale Artenvielfalt verbessern soll.

Auswahl geeigneter Pflanzen: Pflanzen, die reich an Beeren und Früchten sind, wie der Silberapfelbaum (Malus sargentii), sowie lokale Arten wie Kiefern, Ahorne und Birken werden bevorzugt.

Blumenrasen: Entlang der Strecke Rasenflächen mit Blumen übersät.

Respektvolle Pflege: Die Pflege von Grünflächen erfolgt ohne den Einsatz gefährlicher Chemikalien, um die kleine Fauna und Flora zu schützen.