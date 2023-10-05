[ÖFFENTLICHE SITZUNG] Die Teams des Projekts Tzen 4 treffen Sie in Ris-Orangis

Am Mittwoch, 11. Oktober, findet ab 18.30 Uhr eine öffentliche Versammlung in Ris-Orangis statt. Während dieser Veranstaltung freuen wir uns, das Projekt vorzustellen, Sie über den neuesten Fortschritt der Arbeiten 4 zu informieren, aber auch mit Ihnen über die Ankunft der Straßenbahn T12 in Ihrer Stadt zu sprechen.

Es wird auch eine Zeit des Austauschs geplant, wir warten darauf, dass Sie alle Ihre Fragen beantworten! 🤝

📍 10 place Jacques Brel , Ris-Orangis