Die Tzen 4-Route im Grünen: Fahrradunterstände für noch sanftere Fahrten!

In Bois de l'Epine wurde im Februar ein sicherer Fahrradunterstand installiert!

Zur Erinnerung: Das Projekt Tzen 4 umfasst sanfte Mobilität mit:

• Aufstellen von Fahrradbügeln an jeder Tzen 4-Bushaltestelle;

• Die Installation von sicheren Fahrradabstellplätzen an multimodalen Umsteigeknotenpunkten;

• Der Bau von Radwegen entlang der Strecke an bestimmten Stellen, wie z. B. in der Rue Pierre Brossolette in Ris-Orangis und der RN7.

• Eine gemeinsame Nutzung von Autos / Fahrrädern auf den räumlich restriktiveren Achsen, wie z. B. auf der Straße von Grigny nach Ris-Orangis, wo der Autoverkehr auf 30 km / h begrenzt ist.

Insgesamt werden nicht weniger als 360 Fahrradstellplätze geschaffen.