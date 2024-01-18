Entdecken Sie die Werke aus der Luft im Video

Die Tzen 4 ersetzt die Linie 402 zwischen Viry-Chatillon und Corbeil-Essonnes. Auf einigen Teilen der Strecke werden neue Busspuren angelegt und eine komplette Neugestaltung der Räume durchgeführt. An anderen Orten existiert das eigene Gelände bereits und wird für die Ankunft des zukünftigen Tzen 4 angepasst und renoviert!

Die Ankunft des Tzen 4 zielt darauf ab, das Lebensumfeld der Essonniens erheblich zu verbessern:

- Größere und modernere Stationen

- Aufstellen von Fahrradbügeln an jeder Station

- Ausbau von Radwegen