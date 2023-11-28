Entdecken Sie die Bauphasen von Tzen 4 – Fokus auf Barrierefreiheit

Die Tzen 4-Busse wurden so konzipiert und konstruiert, dass sie allen Zielgruppen, einschließlich Personen mit eingeschränkter Mobilität, einen einfachen Zugang ermöglichen.

Schiebetüren: einfaches und bequemes Einsteigen

Die breiten Schiebetüren des Tzen 4 sind so konzipiert, dass sie das Einsteigen erleichtern. Egal, ob Sie mit Gepäck oder einem Kinderwagen reisen, Sie können problemlos mitfahren. Für Rollstuhlfahrer ist der Bus auch mit einer Rampe ausgestattet.

Bahnsteige auf gleicher Ebene: barrierefreier Zugang

Um eine optimale Erreichbarkeit zu gewährleisten, sind die Bahnsteige an den Haltestellen Tzen 4 speziell so konzipiert, dass sie sich auf gleicher Höhe wie der Bus befinden. Auch die Haltestellen der 402 werden angepasst, um dieses Ziel zu erreichen: Die Bahnsteige können angehoben werden.

Reservierte Sitzplätze: mehr Komfort an Bord

Im Inneren von Tzen 4 sind 8 Plätze speziell für Personen mit eingeschränkter Mobilität reserviert. Diese Sitze bieten mehr Platz, um optimalen Komfort zu gewährleisten. Es gibt auch Stellplätze für Rollstühle oder Kinderwagen.