Die Permanenz Ihrer lokalen Agenten im Oktober
Veröffentlicht am
- Mittwoch 02 Oktober 2024 : Senghor-Markt in Évry-Courcouronnes
- Dienstag 08 Oktober 2024 : Bahnhof Grigny Centre
- Mittwoch 09 Oktober 2024 : Tarterêts-Markt in Corbeil-Essonnes
- Donnerstag, 10. Oktober 2024: Sonia Delaunay College in Grigny
- Mittwoch, 16. Oktober 2024: Ris-Orangis Markt
- Dienstag, 22. Oktober 2024: Bahnhof Évry-Courcouronnes
- Donnerstag, 24. Oktober 2024: Markt Grande Borne Grigny
- Mittwoch, 30. Oktober 2024: Bahnhof Corbeil-Essonnes Zola