Die ersten Schritte für das zukünftige Busdepot

Veröffentlichungsdatum: 19. Februar 2020

Um das zukünftige Busdepot zu bauen, wurde das Logistiklager Norbert Dentressangle abgerissen.

Anschließend wurden Erdarbeiten an der Stätte durchgeführt, damit das INRAP (Nationales Institut für archäologische Forschung) eine archäologische Diagnose durchführen konnte.

Das Busdepot Tzen 4 wird mehrere Besonderheiten aufweisen: