Die ersten Schritte für das zukünftige Busdepot
Veröffentlicht am
Veröffentlichungsdatum: 19. Februar 2020
Um das zukünftige Busdepot zu bauen, wurde das Logistiklager Norbert Dentressangle abgerissen.
Anschließend wurden Erdarbeiten an der Stätte durchgeführt, damit das INRAP (Nationales Institut für archäologische Forschung) eine archäologische Diagnose durchführen konnte.
Das Busdepot Tzen 4 wird mehrere Besonderheiten aufweisen:
- Empfang und Wartung von 24 Meter langen Doppelgelenkfahrzeugen
- Ladegerät für 100% Elektrofahrzeuge
- Umweltmaßnahmen und hochwertige Landschaftsintegration.