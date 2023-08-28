Die Bauarbeiten für das künftige Busbetriebszentrum gehen weiter

Veröffentlichungsdatum: 22. September 2022

Nach den Erdarbeiten ist der Bau des zukünftigen Busbetriebszentrums (COB) für die zukünftige Linie Tzen 4 in vollem Gange.

Rückblick auf die Arbeit

Seit Beginn der Arbeiten vor einem Jahr sind die Gebäude mit den Arbeitsräumen und Technikräumen nun sichtbar und nehmen Gestalt an. Schließlich wird die Anlage einen Lagerraum für die neuen 100% elektrischen Busse von 24 Metern Länge und Ladestationen umfassen; aber auch die Wartungswerkstätten und der Gefechtsstand der zukünftigen Linie.

Zeitleiste

Die Installation der Strom-, Gas-, Wasser- und Telekommunikationsanschlüsse des zukünftigen Gebäudes ist im Gange. Die Abdichtung der Räumlichkeiten, die Fertigstellung der Fassaden oder die Installation von Wartungsinfrastrukturen wie Zugangsbrücken zu Busdächern und Fassbrücken können beginnen.

Ein Zentrum im Dienste seiner Mitarbeiter

Bei der Planung des Gebäudes nutzte Île-de-France Mobilités seine Erfahrung und das Know-how seiner Teams, um einen ergonomischen Arbeitsplatz für die Mitarbeiter des zukünftigen Betreibers von Tzen 4 anzubieten. Zu diesem Zweck wurden gemeinsame Wohnräume geschaffen und die Akustik so konzipiert, dass die Lärmbelastung durch Wartungsarbeiten minimiert wird.

Umweltfreundliches Design

Dieses brandneue Busbetriebszentrum wurde mit einem Landschaftsgärtner und einem Ökologen entworfen, um technische Zwänge, Umweltanforderungen und architektonische Qualität in Einklang zu bringen. Dieses nachhaltige Gebäude wird mit Niedrigenergiegeräten ausgestattet, es wird Wasser in einem geschlossenen Kreislauf nutzen, insbesondere durch die Sammlung von Flusswasser, und eine 2.900 m² große begrünte Dachterrasse umfassen, die dem Personal offen steht.

Darüber hinaus wird die Betriebszentrale vollständig mit LED beleuchtet und verfügt über 6.350 m² Grünfläche, was 20 % der Gesamtfläche des Zentrums entspricht.

Eine betreute Baustelle

Die Unterstützung des Projektmanagements für Umweltqualität stellt sicher, dass die Bauunternehmen die Charta "Low Pollution Site" buchstabengetreu einhalten. Diese Charta gewährleistet die Einhaltung der geltenden Schallpegelgrenzwerte.

Entdecken Sie den Fortschritt der Baustelle in Bildern!

Die Bauarbeiten des zukünftigen COB