Die Bauarbeiten für das zukünftige Busbetriebszentrum beginnen!

Veröffentlichungsdatum: 8. September 2021

Die Bauarbeiten für das Bus Operational Center (COB) in Corbeil-Essonnes beginnen in der Woche vom 13. September auf einem ehemaligen Logistikgelände, das jetzt abgerissen wurde!

Um den Baubeginn des COB Tzen 4 zu ermöglichen, folgten seit März 2019 mehrere vorbereitende Schritte aufeinander: der Rückbau des ehemaligen Logistiklagers und seiner Büros, der Abriss der Lkw-Reparaturwerkstatt oder eine archäologische Diagnosephase vor dem Bau.

Ab nächster Woche werden die Erdarbeiten der erste Schritt der Arbeiten sein: Es geht darum, den Boden vorzubereiten, um dann die Fundamente bauen und dann das COB bauen und entwickeln zu können.

Im Rahmen der Energiewende von Île-de-France Mobilités werden die Tzen 4-Busse zu 100 % elektrisch sein und der COB wird dann zum Aufladen, Parken, Reinigen und Warten dieser Fahrzeuge ausgestattet.

Das COB wurde mit einem Ansatz hoher Umweltqualität entworfen und verfügt über qualitative Räume wie Gründächer und einen Regengarten mit einem Teich zum Sammeln von Regenwasser.

