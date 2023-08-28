Die Arbeiten am zukünftigen Busdepot haben begonnen

Veröffentlichungsdatum: 10. Mai 2019

Die ersten Arbeiten an Tzen 4 begannen im April 2019!

Mit dem zukünftigen Busdepot geht das Projekt in die konkrete Phase. Der Logistikstandort Norbert-Dentressangle in Corbeil-Essonnes wird das zukünftige Busdepot der Linie Tzen 4 beherbergen. Dieses Busdepot wird es ermöglichen, sowohl Busse zu parken als auch deren Wartung und Reinigung zu gewährleisten.

Der Abriss des Standorts Norbert-Dentressangle erfolgte dann in mehreren Etappen:

Ein erster Schritt ist die Vorbereitung der Baustelle, einschließlich der Asbestsanierung des Standorts.

Dann werden die verschiedenen Gebäude, aus denen sich das Gelände zusammensetzt, abgerissen.

Schließlich werden Erdarbeiten durchgeführt, damit das Nationale Institut für archäologische Forschung (INRAP) eine archäologische Diagnose der Stätte durchführen kann.

Während der gesamten Arbeiten werden Maßnahmen ergriffen, um den Standort in einen sozialen und ökologischen Ansatz einzubeziehen, insbesondere mit mehr als 200 Arbeitsstunden in der Integration.

Der nächste Projekt-Newsletter wird ausführlich auf diese erste Phase der Arbeit eingehen!